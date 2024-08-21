Роналду объявил о создании своего Youtube-канала

Всего за пару часов на португальца подписалось более миллиона человек.

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду завел канал на Youtube.

Об этом 39-летний футболист рассказал в своих социальных сетях.

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024

Канал получил название UR · Cristiano, и на момент написания новости там присутствуют 11 коротких роликов, а также несколько "шортсов".

Всего за несколько часов на канал Роналду подписались 1.18 млн пользователей сервиса, и, скорее всего, цифра будет только расти.

Ранее также сообщалось, что партнер Роналду по сборной снова будет играть в АПЛ.

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