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Роналду объявил о создании своего Youtube-канала

Всего за пару часов на португальца подписалось более миллиона человек.
Сегодня, 17:45
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду завел канал на Youtube.

Об этом 39-летний футболист рассказал в своих социальных сетях.

Канал получил название UR · Cristiano, и на момент написания новости там присутствуют 11 коротких роликов, а также несколько "шортсов".

Всего за несколько часов на канал Роналду подписались 1.18 млн пользователей сервиса, и, скорее всего, цифра будет только расти.

Ранее также сообщалось, что партнер Роналду по сборной снова будет играть в АПЛ.

 

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