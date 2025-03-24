Роналду обновил очередное достижение в сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальное достижение в противостоянии с Данией (5:2) в Лиге наций. Он стал первым футболистом в истории с голами за национальную команду в течение 22-х лет подряд, сообщает Instant Foot.

Пиренеец отличился голом во втором тайме. Он вовремя оказался на добивании после того, как Бруну Фернандеш попал в штангу. Правда, гол мог случиться раньше – в первой половине пятикратный обладатель Золотого мяча не реализовал пенальти.

Роналду дебютировал за Португалию в августе 2003 года. Первым мячом форвард отличился на Евро-2004, когда забил сборной Греции. С тех пор чемпион Европы-2016 провел 219 поединков за национальную команду, в которых оформил 136 голов.

К слову, накануне Роналду получил приз Гиннесса за рекорд побед.

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