iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду получил награду Книги рекордов Гиннеса перед матчем с Данией

Криштиану - лидер по победам в поединках за сборную.
Вчера, 22:24       Автор: Василий Медвидь
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил особую награду перед игрой против Дании.

40-летнему игроку вручили награду от Книги рекордов Гиннеса. Роналду имеет наибольшее в истории количество побед в матчах за сборную - 142.

Предыдущий рекорд в этом аспекте принадлежал Серхио Рамосу. Центрбек торжествовал в 141 матче за сборную Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду высказался о праздновании от Гойлунда в его стиле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Роналду - журналистам: Смотрите мне в глаза, когда спрашиваете Роналду - журналистам: Смотрите мне в глаза, когда спрашиваете
Роналду высказался о том, что Хойлунн отпраздновал в его стиле в матче против Португалии Роналду высказался о том, что Хойлунн отпраздновал в его стиле в матче против Португалии
Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии
Бущан пропустил от Роналду, но команда украинца избежала поражения Бущан пропустил от Роналду, но команда украинца избежала поражения

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Вчера, 23:47
Лига наций23:47
Лига наций-2025/26: Украина осталась в дивизионе B
Лига наций23:42
Сборная Украины разгромно уступила Бельгии и осталась в Дивизионе B Лиги наций
Теннис23:36
"Она великая чемпионка": Свитолина высказалась о предстоящем матче против Швьонтек
Европа23:30
Фиорентина определилась с будущим неожиданного лидера
Европа22:50
Сборная Германии "воссоздала" легендарный гол Ливерпуля
Теннис22:48
Триумфатор Australian Open сенсационно вылетела в Майами от малоизвестной филиппинки
Европа22:24
Роналду получил награду Книги рекордов Гиннеса перед матчем с Данией
Европа22:19
"Стыдно, что выбрал тебя": спортдир Ювентуса провоцировал Мотту на отставку с циничной целью
Лига наций21:45
Бельгия - Украина: онлайн трансляция матча Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK