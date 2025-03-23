Роналду высказался о том, что Хойлунн отпраздновал в его стиле в матче против Португалии

Криштиану Роналду высказался о том, что Расмус Хойлунд повторил его празднование в матче Дания - Португалия.

По словам португальского нападающего, ему приятно, что другие спортсмены в чем-то копируют его.

«Я не обращаю на это внимания. Я понимаю, он не хотел высмеять меня. Я достаточно умен, чтобы это знать. Не только он - по всему миру многие футболисты празднуют так же, как я.

Для меня это очень приятно, но я хочу верить, что он увидит то, как я делаю это празднование завтра», - сказал Криштиану.

Напомним, что ранее Роналду сказал, что он готов посидеть в запасе, если это поможет команде выигрывать .

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