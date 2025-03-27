Криштиану станет одним из бойцов файтинга FATAL FURY: City of the Wolves
Легендарный португалец появится в другой компьютерной игре.
Любители компьютерных игр давно привыкли играть за Криштиану Роналду в различных футбольных симуляторах, но теперь можно будет даже подраться.
Сам португальский футболист в своих социальных сетях сообщил, что станет одним из бойцов файтинга FATAL FURY: City of the Wolves.
Кроме того, Роналду опубликовал ролик, на котором можно увидеть его героя в игре. Одним из элементов игры станет фирменное празднование португальца после забитых голов.
Напомним, что несколько дней назад Криштиану Роналду обновил очередное достижение в национальной сборной Португалии.
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