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Футбол

Криштиану станет одним из бойцов файтинга FATAL FURY: City of the Wolves

Легендарный португалец появится в другой компьютерной игре.
Сегодня, 10:32       Автор: Василий Войтюк
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Любители компьютерных игр давно привыкли играть за Криштиану Роналду в различных футбольных симуляторах, но теперь можно будет даже подраться.

Сам португальский футболист в своих социальных сетях сообщил, что станет одним из бойцов файтинга FATAL FURY: City of the Wolves.

Кроме того, Роналду опубликовал ролик, на котором можно увидеть его героя в игре. Одним из элементов игры станет фирменное празднование португальца после забитых голов.

Напомним, что несколько дней назад Криштиану Роналду обновил очередное достижение в национальной сборной Португалии.

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