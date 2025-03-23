Роналду - журналистам: Смотрите мне в глаза, когда спрашиваете

Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил пресс-конференцию накауне ответного поединка с Данией.

Напомним, Португалия уступила в первой встрече, из-за чего подверглась резкой критике со стороны журналистов и болельщиков.

Во время пресс-конференции Роналду задавали множество разных вопросов, среди которых тоже звучала критика команды и в частности главного тренера Роберто Мартинеса.

В итоге Роналду несколько вспылил и пристыдил журналистов.

"Мне кажется, что вокруг сборной очень много негатива. Я смотрел некоторые пресс-конференции за последние несколько дней – мне не понравилось то, что я увидел, мне это не нравится.

И честно говоря, некоторые вопросы, которые вы задавали, были просто неуважительными. Если вы хотите получить от меня ответы, смотрите мне в глаза, когда спрашиваете.

Нет смысла спрашивать меня о чем-то, а потом смотреть в свой компьютер. У вас будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это десять раз", – сказал Роналду.

Ранее также португалец прокомментировал празднование Хейлунда после гола в ворота Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!