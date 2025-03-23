iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду - журналистам: Смотрите мне в глаза, когда спрашиваете

Португалец был недоволен критикой сборной.
Сегодня, 13:40       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил пресс-конференцию накауне ответного поединка с Данией.

Напомним, Португалия уступила в первой встрече, из-за чего подверглась резкой критике со стороны журналистов и болельщиков.

Во время пресс-конференции Роналду задавали множество разных вопросов, среди которых тоже звучала критика команды и в частности главного тренера Роберто Мартинеса.

В итоге Роналду несколько вспылил и пристыдил журналистов.

"Мне кажется, что вокруг сборной очень много негатива. Я смотрел некоторые пресс-конференции за последние несколько дней – мне не понравилось то, что я увидел, мне это не нравится.

И честно говоря, некоторые вопросы, которые вы задавали, были просто неуважительными. Если вы хотите получить от меня ответы, смотрите мне в глаза, когда спрашиваете.

Нет смысла спрашивать меня о чем-то, а потом смотреть в свой компьютер. У вас будет время для этого позже. Если понадобится, я повторю это десять раз", – сказал Роналду.

Ранее также португалец прокомментировал празднование Хейлунда после гола в ворота Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Роналду высказался о том, что Хойлунн отпраздновал в его стиле в матче против Португалии Роналду высказался о том, что Хойлунн отпраздновал в его стиле в матче против Португалии
Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии Роналду заявил, что готов "жертвовать собой" ради побед сборной Португалии
Бущан пропустил от Роналду, но команда украинца избежала поражения Бущан пропустил от Роналду, но команда украинца избежала поражения
Роналду не сыграет в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов Роналду не сыграет в первом матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс выиграла масс-старт в Холменколлене, сезон завершит мужская гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Биатлон15:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
Биатлон15:40
Биатлон-2024/2025: Пройсс выиграла масс-старт в Холменколлене, сезон завершит мужская гонка
Формула 115:07
Феррари выпустила официальное заявление после двойной дисквалификации
Биатлон15:02
Пройсс в драматичной борьбе вырвала победу в масс-старте и выиграла общий зачет
Бокс14:48
Камбосос бросил вызов чемпиону новой для себя весовой категории
Европа14:27
Игрок сборной Украины попал в топ самых недооцененных игроков АПЛ
Формула 114:12
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 114:11
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Бокс13:59
Фундора назвал потенциальных соперников после победы над Букером
Футбол13:40
Роналду - журналистам: Смотрите мне в глаза, когда спрашиваете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK