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Челси объявил о подписании Феликса

Португалец во второй раз за карьеру пополнил состав лондонской команды, но теперь на постоянной основе.
Сегодня, 15:51
Жоау Феликс / chelseafc.com
Жоау Феликс / chelseafc.com

Лондонский Челси объявил о подписании нападающего мадридского Атлетико и сборной Португалии Жоау Феликса.

Как сообщает официальный сайт "синих", 24-летний футболист заключил с клубом контракт на семь лет.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 52 миллиона евро.

Напомним, что Феликс уже выступал за Челси на правах аренды во второй половине сезона-2022/23. Тогда он сыграл за "синих" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Прошлый сезон португалец провел в аренде в Барселоне, отличившись десятью забитыми мячами и шестью ассистами в 44 поединках.

Напомним, ранее Атлетико объявил о подписании полузащитника Челси.

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