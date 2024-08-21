Челси объявил о подписании Феликса

Португалец во второй раз за карьеру пополнил состав лондонской команды, но теперь на постоянной основе.

Лондонский Челси объявил о подписании нападающего мадридского Атлетико и сборной Португалии Жоау Феликса.

Как сообщает официальный сайт "синих", 24-летний футболист заключил с клубом контракт на семь лет.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 52 миллиона евро.

Chelsea is where he belongs. 🏡



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024

Напомним, что Феликс уже выступал за Челси на правах аренды во второй половине сезона-2022/23. Тогда он сыграл за "синих" 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Прошлый сезон португалец провел в аренде в Барселоне, отличившись десятью забитыми мячами и шестью ассистами в 44 поединках.

Напомним, ранее Атлетико объявил о подписании полузащитника Челси.

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