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"Еще можешь удалить": Феликс и Ямаль затроллили игрока Барселоны после недавнего пиратского скандала

Фермин Лопес попал под волну юмора.
Сегодня, 22:02
Ямаль, Феликс и Лопес / Getty Images
Ямаль, Феликс и Лопес / Getty Images

Молодой хавбек Барселоны Фермин Лопес стал объектом насмешек со стороны Жоау Феликса и Ламина Ямаля.

Лопес выставил напоказ свои отношения с моделью Бертой Гальярдо, опубликовав их совместные фотографии с отдыха в Греции в Instagram.

Это произошло всего через несколько дней после того, как 21-летний испанец оказался втянут в пиратский скандал.

Футболист был вынужден удалить пост, в котором он смотрел, как Барселона обыгрывает Валенсию на неофициальном канале, что пресекается Ла Лигой. 

В комментарии под последним постом Лопеса сразу же заскочили Феликс и Ямаль, чтобы подшутить над ним.

"Еще есть время удалить его", - написал португалец, который в ближайшее время перейдет в Челси.

"Его телефон был взломан, а если нет, то я ничего не понимаю", - написал Ямаль.

https://www.instagram.com/_ferminlopez/
https://www.instagram.com/_ferminlopez/

Напомним, что состав Барселоны может покинуть Илкай Гюндоган, причем каталонский клуб готов отпустить футболиста бесплатно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау феликс Ламин Ямаль

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