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Here we go! Атлетико и Челси согласовали трансфер Феликса

Этот переход откроет Конору Галлахеру путь в Мадрид.
Сегодня, 20:21
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Челси и Атлетико согласовали все условия трансфера Жоау Феликса, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 24-летний португалец подпишет с лондонским клубом шестилетний контракт (до лета 2030 года) с опцией продления еще на год.

Ожидается, что за своего игрока "кольчонерос" получат 50 миллионов евро + 10 миллионов в качестве бонусов.

В следующие 24-48 часов Феликс отправится в Лондон для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

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Эта сделка разблокирует трансфер Конора Галлахера в Мадрид: "синие" получат за своего воспитанника 42 миллиона евро.

Напомним, что переход Галлахера в Атлетико застопорился из-за сорванного обратного трансфера Саму Омородиона.

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