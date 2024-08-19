Here we go! Атлетико и Челси согласовали трансфер Феликса
Челси и Атлетико согласовали все условия трансфера Жоау Феликса, сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, 24-летний португалец подпишет с лондонским клубом шестилетний контракт (до лета 2030 года) с опцией продления еще на год.
Ожидается, что за своего игрока "кольчонерос" получат 50 миллионов евро + 10 миллионов в качестве бонусов.
В следующие 24-48 часов Феликс отправится в Лондон для прохождения медосмотра и подписания соглашения.
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Эта сделка разблокирует трансфер Конора Галлахера в Мадрид: "синие" получат за своего воспитанника 42 миллиона евро.
Напомним, что переход Галлахера в Атлетико застопорился из-за сорванного обратного трансфера Саму Омородиона.
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