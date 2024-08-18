Испанское издание "слило" обладателя Золотого Мяча-2024

Посмотрим, правда ли это.

Испанское издание Marca обнародовало инсайд относительно возможного обладателя Золотого Мяча-2024.

Источник сообщает, что через две недели во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Винисиуса Жуниора признают лучшим игроком прошлого розыгрыша, а затем он получит и главную индивидуальную награду в футболе.

Отметим, что именно Вини является главным фаворитом букмекером сейчас. Вторым в списке идет Родри, а замыкает тройку Джуд Беллингем.

Церемония вручения Золотого Мяча состоится в Париже 28 октября 2024 года.

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