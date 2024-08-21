"Он похож на меня": Платини рассказал, кого считает лучшим игроком мира

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, кто по его мнению сейчас является лучшим игроком мира.

Француз остановил свой выбор на Джуде Беллингеме, так как тот играет по всем полю, не забывая забивать голы.

"Месси и Роналду больше нет, а Мбаппе и Холанд – это завершители. Я выбираю Беллингема. Он похож на меня: десятка, которая забивает и играет по всему полю. Пусть займет место де Брюйне и Модрича.

Родри больше похож на Пирло. Такой игрок – для тех, кто любит футбол. Сегодня я больше смотрю на игроков, чем на тренеров, мне хочется видеть красивые действия", - приводит слова Платини La gazzetta dello sport.

Ранее также сообщалось, что Челси подписал Жоау Феликса.

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