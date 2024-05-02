"С*****ли прикол?": к Милевскому на пресс-конференцию пришли в халатах

Медиафутбольный клуб Игнис устроил пресс-конференцию с презентацией экс-форварда киевского Динамо Артема Милевского.

На мероприятие пришли представители медийного клуба Рух. Они надели на себя халаты.

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"А вы там в халатах пришли, что ли? Что за такой прикол, я не понимаю. С*****ли этот прикол?", - сказал Артем.

Отметим, что это была отсылка к поступку Милевского, который во время карьеры в Динамо пришел на презентацию нового главного тренера Олега Блохина в халате.

Напомним, матч команды Милевского завершился массовой дракой.

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