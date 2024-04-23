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"Ты судья или кто?": Милевский взорвался на арбитра после возвращения в футбол

Артем комично прокомментировал эпизод.
Сегодня, 16:56
Артем Милевский / instagram.com/ignis.fc
Артем Милевский / instagram.com/ignis.fc

Бывший нападающий сборной Украины и Динамо Киев Артем Милевский вернулся в футбол, подписав контракт с медиафутбольным клубом IGNIS.

Спортсмен уже успел дебютировать за командой.

В первой же игре случился интересный эпизод. Милевский провел разговор на повышенных тонах с боковым арбитром матча.

"Время идет. Соскучился по нашим судьям", - прокомментировал эпизод Милевский.

Напомним, Милевский завершил профессиональную карьеру футболиста в сентябре 2021 года.

Ранее Артем откровенно признался о любовных делах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский

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