Милевский возобновил игровую карьеру в 39 лет

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский стал игроком киевского медиафутбольного клуба IGNIS.

Об этом объявил сам клуб в своих социальных сетях, как оказалось, 39-летний экс-форвард уже некоторое время трнеировался с командой.

Также, по словам Милевского, его уже давно приглашали в УМФЛ, но раньше он отказывался, пока не получил приглашение от IGNIS.

"Я следил за тем, как медиафутбол развивается в Украине. У меня было уже несколько предложений от других клубов, но IGNIS в этом плане - топ! У них есть конкретное видение и план того, как вывести медиафутбол на другой уровень.

Пока там во Львове играют товарняки, называя это медиалигой, они берут и создают настоящую лигу. Такой подход мне нравится, будем разрывать!" - признался Милевский.

Также, напомним, у нас на сайте доступно расписание всех матчей сборной Украины грядущим летом.

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