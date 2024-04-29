С разворота в голову: матч команды Милевского завершился массовой дракой
Один футболист не сдержался, что привело к безумству на поле.
В рамках четвертого тура ХФЛ состоялся поединок между медиафутбольными командами IGNIS и FC Rutakorets.
Самым ярким моментом встречи стала драка команд за 15 минут до завершения игры.
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Игрок FC Rutakorets после фола футболиста IGNIS откровенно ударил соперника кулаком по лицу. Затем началась массовая драка.
Артем Милевский принимал участие в матче, но в драку не полез.
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу IGNIS.
Напомним, Милевский взорвался на арбитра после возвращения в футбол.
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