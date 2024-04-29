С разворота в голову: матч команды Милевского завершился массовой дракой

Один футболист не сдержался, что привело к безумству на поле.

В рамках четвертого тура ХФЛ состоялся поединок между медиафутбольными командами IGNIS и FC Rutakorets.

Самым ярким моментом встречи стала драка команд за 15 минут до завершения игры.

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Игрок FC Rutakorets после фола футболиста IGNIS откровенно ударил соперника кулаком по лицу. Затем началась массовая драка.

Артем Милевский принимал участие в матче, но в драку не полез.

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу IGNIS.

Напомним, Милевский взорвался на арбитра после возвращения в футбол.

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