Футболистки Шахтера и Кривбасса устроили массовую драку после матча женского Чемпионата Украины

В рамках 5-го тура второго этапа женского Чемпионата Украины по футболу Шахтер на своем поле принял Кривбасс.

Криворожанки победили со счетом 0:1, но больше всего из этого матча запомнится не забитый мяч, а драка после матча, начало которой не попало в трансляцию поединка, поэтому, не совсем понятно, что именно ее спровоцировало.

В итоге, в потасовку ввязались все игроки обеих команд, которых пришлось разнимать арбитрам поединка и представителям тренерских штабов женских Шахтера и Кривбасса.

Отметим, что на данный момент Шахтер занимает пятое место в группе, которая борется за чемпионство, а Кривбасс идет в ней на второй позиции, отставая от Ворсклы на 3 пункта.

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