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Фоден - о голе Холанда пяткой: Я бы потянул пах

Хавбек искренне восхищен товарищем.
Сегодня, 18:24
Гол Эрлинга Холанда / Getty Images
Гол Эрлинга Холанда / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Фил Фоден прокомментировал гол своего товарища в ворота Спарты.

Напомним, накануне "горожане" разгромили Спарту, Эрлинг Холанд отметился дублем, забив один из голов в падении пяткой.

Фоден считает, что у его норвежского товарища есть уникальный талант и длинные ноги.

"Я поговорил с ним и сказал ему: "Приятель, если бы я попытался сделать то же самое, то потянул бы пах!" Я не знаю, как он это делает. У него просто очень длинные ноги.

Он сумасшедший! У него есть талант, какого нет больше ни у кого", – приводит слова Фодена Goal.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити побил рекорд Манчестер Юнайтед.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фил Фоден Эрлинг Холанд

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