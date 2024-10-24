Манчестер Сити побил рекорд Лиги чемпионов, который принадлежал Манчестер Юнайтед

Именно "горожане" теперь имеют самую длинную беспроигрышную серию в турнире.

Манчестер Сити в рамках третьего тура обновленной Лиги чемпионов разгромил Спарту.

Благодаря этому, "горожане" побили рекорд своих извечных принципиальных соперников Манчестер Юнайтед. Об этом сообщила Squawka.

По данным источника, подопечные Пепа Гвардиолы не проигрывают в главном клубном турнире Европы 26 матчей подряд (без учета экстра-таймов - прим.). МЮ, которым принадлежал рекорд во времена Сэра Алекса Фергюсона, соответственно не проигрывал 25 поединков подряд.

Напомним, на Isport доступен ]календарь и результаты матчей Лиги чемпионов.

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