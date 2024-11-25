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Полесье вырвало ничью, но не смогло дожать Зорю до победы

Закончился последний матч 14 тура УПЛ.
Сегодня, 19:59
Полесье - Заря / ФК Полесье
Полесье - Заря / ФК Полесье

Программа 14-го тура УПЛ завершалась матчем между житомирским Полесьем и луганской Зарей.

После первого тайма счет оставался не открытым, а в середине второго тайма бывший форвард Полесья Филипп Будковский забил и вывел Зорю вперед.

Через семь минут защитник Роман Вантух получил вторую желтую карточку и был изъят с поля.

Нашествие Полесья на ворота Зари наконец-то завершилось голом - это Эдуард Сарапий после розыгрыша углового головой пробил точно по воротам и сравнял счет. Как ни пытались "волки" вырвать победу, забить еще один гол у них не получилось.

Полесье – Заря 1:1
Голы: Сарапий, 82 - Будковский, 65

Удаление: Вантух, 72

В следующем туре Полесье сыграет против Кривбасса (30 ноября), а Заря - Карпат (2 декабря).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заря Полесье

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