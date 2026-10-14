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Футбол

Мбаппе побил достижение Рауля в Лиге чемпионов

Француз забил 72-й гол в главном еврокубке.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала Килиан Мбаппе поднялся в бомбардирском списке Лиги чемпионов.

Француз отличился голом в ворота Ромы на 25-й минуте матча. Для Мбаппе этот гол стал 72-м в главном еврокубке.

Таким образом форвард обошел легенду Реала Рауля (71 гол) и поднялся на чистое пятое место в бомбардирском списке.

На текущий момент больше, чем Мбаппе, забили только Роналду, Месси, Бензема и Левандовски.

Ранее также сообщалось, что звезда Реала получил дисквалификацию.

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