Мбаппе побил достижение Рауля в Лиге чемпионов

Нападающий Реала Килиан Мбаппе поднялся в бомбардирском списке Лиги чемпионов.

Француз отличился голом в ворота Ромы на 25-й минуте матча. Для Мбаппе этот гол стал 72-м в главном еврокубке.

Таким образом форвард обошел легенду Реала Рауля (71 гол) и поднялся на чистое пятое место в бомбардирском списке.

На текущий момент больше, чем Мбаппе, забили только Роналду, Месси, Бензема и Левандовски.

Ранее также сообщалось, что звезда Реала получил дисквалификацию.

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