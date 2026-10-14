iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Окон может сохранить место в Формуле-1

Кадиллак может заменить французом Валттери Боттаса.
Сегодня, 22:25       Автор: Андрей Безуглый
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

Пилот Хаас Эстебан Окон может все же остаться в Формуле-1, пишет F1 Oversteer.

Напомним, что француз со следующего сезона не будет выступать за французскую команду. Его заменит Рафаэл Камара.

Однако Окон может найти себе новое место в пелотоне. Издание утверждает, что Кадиллак внимательно следит за пилотом.

Новый руководитель Кадиллак Марцин Будковский уже работал с Оконом и высоко оценивает его навыки. Команда может заменить французом Валттери Боттаса.

Единственным препятствием остается большая неустойка, которая команда должна будет выплатить фину в случае разрыва контракта. Пока неизвестно, решится ли Кадиллак на такой шаг.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл подписал долгосрочный контракт со своим руководителем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Мбаппе побил достижение Рауля в Лиге чемпионов Мбаппе побил достижение Рауля в Лиге чемпионов
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов на неделе боя Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов на неделе боя
Винисиус получил дисквалификацию и пропустит Эль Класико Винисиус получил дисквалификацию и пропустит Эль Класико

Видео

Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику
Судаков впервые за десять месяцев забил за Бенфику

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер играет с АЕК в Лиге чемпионов, матчи Манчестер Сити — ПСЖ, Ромы — Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла позиции после матчей Лиги наций, оказавшись ниже россиян
просмотров
Свитолина узнала соперницу на турнире в Ухане
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:55
Мбаппе побил достижение Рауля в Лиге чемпионов
Бокс22:30
Бокс: расписание боев
Бокс22:28
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов на неделе боя
Формула 122:25
Окон может сохранить место в Формуле-1
Европа21:52
Винисиус получил дисквалификацию и пропустит Эль Класико
Лига Чемпионов21:40
Хет-трик Барколя принес Ливерпулю победу в перестрелке с ЛАСКом
Теннис21:05
Двое украинцев номинированы на символическую сборную Кубка Билли Джин Кинг
Европа20:49
Борнмут установил цену на ключевого игрока на фоне интереса грандов АПЛ
Формула 120:10
Ред Булл продлил контракт со своим руководителем
Бокс19:55
"Есть несколько вариантов": Хргович высказался о своих будущих соперниках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK