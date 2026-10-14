Окон может сохранить место в Формуле-1
Пилот Хаас Эстебан Окон может все же остаться в Формуле-1, пишет F1 Oversteer.
Напомним, что француз со следующего сезона не будет выступать за французскую команду. Его заменит Рафаэл Камара.
Однако Окон может найти себе новое место в пелотоне. Издание утверждает, что Кадиллак внимательно следит за пилотом.
Новый руководитель Кадиллак Марцин Будковский уже работал с Оконом и высоко оценивает его навыки. Команда может заменить французом Валттери Боттаса.
Единственным препятствием остается большая неустойка, которая команда должна будет выплатить фину в случае разрыва контракта. Пока неизвестно, решится ли Кадиллак на такой шаг.
Ранее также сообщалось, что Ред Булл подписал долгосрочный контракт со своим руководителем.
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