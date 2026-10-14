Окон может сохранить место в Формуле-1

Пилот Хаас Эстебан Окон может все же остаться в Формуле-1, пишет F1 Oversteer.

Напомним, что француз со следующего сезона не будет выступать за французскую команду. Его заменит Рафаэл Камара.

Однако Окон может найти себе новое место в пелотоне. Издание утверждает, что Кадиллак внимательно следит за пилотом.

Новый руководитель Кадиллак Марцин Будковский уже работал с Оконом и высоко оценивает его навыки. Команда может заменить французом Валттери Боттаса.

Единственным препятствием остается большая неустойка, которая команда должна будет выплатить фину в случае разрыва контракта. Пока неизвестно, решится ли Кадиллак на такой шаг.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл подписал долгосрочный контракт со своим руководителем.

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