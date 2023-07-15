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Экс-игрок Арсенала отказался от перехода в Саудовскую Аравию ради клуба из второго дивизиона Англии

Аарон Рэмзи вернулся в клуб, который его воспитал.
Вчера, 22:58
Аарон Рэмзи / Getty Images
Аарон Рэмзи / Getty Images

Экс-завбек Арсенала Аарон Рэмзи стал одним из немногих, если не единственным игроком, который отказал клубам из Саудовской Аравии.

Сделал это валлиец ради возвращения в свою родную команду Кардифф Сити, выступающую во втором английском дивизионе.

"Драконы" официально объявили о переходе футболиста. Рэмзи подписал контракт по схеме 2+1, его заработная плата остается неизвестной.

Отметим, что последним клубом 32-летнего полузащитника была французская Ницца. В стане середняка Лиги 1 Аарон провел 34 матча, забив 1 гол и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовские клубы хотят подписать экс-игрока Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардифф Аарон Рэмзи

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