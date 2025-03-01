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Футбол

Астон Вилла с дублем Асенсио пробилась в четвертьфинал Кубка Англии

Бирмингемцы разобрались с Кардиффом на домашней арене.
Сегодня, 00:55
Астон Вилла / Getty Images
Астон Вилла / Getty Images

"Вилланы" полностью контролировали ход событий. Однако превратить преимущество в голы подопечные Унаи Эмери сумели только после перерыва. Героем Астон Виллы стал зимний новичок Марко Асенсио.

В первом случае ассистентом стал Рэшфорд. Именно он в касание сбросил в центр штрафной передачу из глубины, а испанец точно пробил левой. Во втором же эпизоде ​​Асенсио с похожехо положения воспользовался передачей Уоткинса.

Астон Вилла прошла в четвертьфинал турнира. Бирмингемцы ранее завоевали семь Кубков Англии. Правда, последний трофей "вилланы" выиграли в сезоне 1956/57.

Статистика матча Астон Вилла – Кардифф 5-го раунда Кубка Англии

Астон Вилла – Кардифф – 2:0
Голы: Асенсио, 68, 80

Ожидаемые голы (xG): 3.43 - 0.25
Владение мячом: 68 % - 32 %
Удары: 25 - 4
Удары в створ: 10 – 1
Угловые: 12 - 0
Фолы: 10 - 9

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