Астон Вилла с дублем Асенсио пробилась в четвертьфинал Кубка Англии
"Вилланы" полностью контролировали ход событий. Однако превратить преимущество в голы подопечные Унаи Эмери сумели только после перерыва. Героем Астон Виллы стал зимний новичок Марко Асенсио.
В первом случае ассистентом стал Рэшфорд. Именно он в касание сбросил в центр штрафной передачу из глубины, а испанец точно пробил левой. Во втором же эпизоде Асенсио с похожехо положения воспользовался передачей Уоткинса.
Астон Вилла прошла в четвертьфинал турнира. Бирмингемцы ранее завоевали семь Кубков Англии. Правда, последний трофей "вилланы" выиграли в сезоне 1956/57.
Статистика матча Астон Вилла – Кардифф 5-го раунда Кубка Англии
Астон Вилла – Кардифф – 2:0
Голы: Асенсио, 68, 80
Ожидаемые голы (xG): 3.43 - 0.25
Владение мячом: 68 % - 32 %
Удары: 25 - 4
Удары в створ: 10 – 1
Угловые: 12 - 0
Фолы: 10 - 9
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!