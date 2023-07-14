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Саудовские клубы заинтересованы в услугах экс-игрока Шахтера

Однако, у Виллиана есть и варианты из АПЛ.
Сегодня, 14:26
Виллиан / Getty Images
Виллиан / Getty Images

Чемпионат Саудовской Аравии может пополниться бывшим футболистом Шахтера.

Как сообщает Sky Sports, некоторые клубы из этой лиги хотели бы подписать Виллиана, который сейчас находится в стане свободного агента.

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Также у бразильца есть варианты из АПЛ. С вингером все еще пытается договориться Фулхэм, в котором он провел прошлый сезон, а также футболистом интересуется Ноттингем Форрест.

Отметим, что в минувшем сезоне Виллиан провел 27 матчей, забив 5 голов и отдав 6 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виллиан АПЛ Саудовская Аравия

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