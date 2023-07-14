Шахтер договорился о трансфере юного форварда Сан-Паулу

Фанаты раскритиковали бразильский клуб, считая, что сумма трансфера оказалась слишком низкой.

Донецкий Шахтер в целях усиления своей атакующей мощи снова обратил внимание на Бразилию.

Как сообщает бразильское издание UOL, "горняки" договорились с Сан-Паулу о переходе форварда Невертона.

По информации источника, украинский коллектив выплатит за трансфер 18-летнего нападающего 20 миллионов бразильских реалов (примерно 3,7 миллиона евро).

Фанаты Сан-Паулу высказали свое недовольство тем, что руководство клуба согласилось продать его за, по их мнению, слишком маленькие деньги.

Однако такая сумма трансфера обусловлена тем, что у игрока остается всего год по контракту, который стороны так и не сумели продлить.

При этом также отмечается, что у футболиста замечены проблемы с поведением за пределами футбольного поля, что вызывало обеспокоенность у клуба.

Стоит отметить, что Невертон не успел дебютировать за первую команду "трехцветных", выступая лишь в молодежном составе (11 матчей, один гол, два ассиста).

Ранее стали известны детали контракта Невертона с донецким Шахтером - игрок отправился на медосмотр для украинского коллектива.

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