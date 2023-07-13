Шахтер подпишет талантливого бразильца

Донецкий Шахтер сумел договориться о трансфере молодого бразильского вингера Невертона.

Как сообщает издание Globoesporte, "горняки" пришли к соглашению с Сан-Паулу, однако, сумма сделки не уточняется.

Источник отмечает, что Невертон уже вылетел на медосмотр и подписание контракта. Соглашение с самим игроком будет подписано на 5 лет, зарплата также остается неизвестной.

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В минувшем сезоне 18-летний футболист провел 11 игр в составе молодежной команды Сан-Паулу, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

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