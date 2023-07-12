Еще один легионер Шахтера не вернется в клуб и будет играть в Бразилии

Центрбек Шахтера Марлон продолжит карьеру в родном Флуминенсе, где начал свою карьеру.

Бывший игрок Барселоны не хочет возвращаться в Украину и воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать легионерам контракты с украинскими клубами на время войны.

Напомним, что Марлон после полномасштабного вторжения России на территорию Украины покинул Шахтер. Прошлый сезон он провел в итальянской Монке, за которую сыграл в 30 матчах.

Накануне еще один легионер Шахтера - Манор Соломон - подписал контракт с английским Тоттенгемом.