Еще один легионер Шахтера не вернется в клуб и будет играть в Бразилии
Защитник перебрался в родную страну.
Центрбек Шахтера Марлон продолжит карьеру в родном Флуминенсе, где начал свою карьеру.
Бывший игрок Барселоны не хочет возвращаться в Украину и воспользовался правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать легионерам контракты с украинскими клубами на время войны.
Напомним, что Марлон после полномасштабного вторжения России на территорию Украины покинул Шахтер. Прошлый сезон он провел в итальянской Монке, за которую сыграл в 30 матчах.
Накануне еще один легионер Шахтера - Манор Соломон - подписал контракт с английским Тоттенгемом.