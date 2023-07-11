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Тоттенхэм объявил о подписании легионера Шахтера

Израильтянин усилил лондонский гранд.
Сегодня, 14:36
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм официально объявил о трансфере бывшего футболиста донецкого Шахтера Манора Соломона.

Стороны заключили соглашение до лета 2028 года.

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Отмечается, что переход 23-летнего игрока произошел на правах свободного агента.

Напомним, прошлый сезон Соломон провел в аренде в Фулхэме, забив за Фулхэм 4 гола в 19 матчах чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Пятов официально завершил карьеру футболиста.


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