Тоттенхэм объявил о подписании легионера Шахтера
Израильтянин усилил лондонский гранд.
Лондонский Тоттенхэм официально объявил о трансфере бывшего футболиста донецкого Шахтера Манора Соломона.
Стороны заключили соглашение до лета 2028 года.
Welcome to Tottenham Hotspur, @ManorSolomon! 🌟 pic.twitter.com/PuJZKY0lQC— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 11, 2023
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Отмечается, что переход 23-летнего игрока произошел на правах свободного агента.
Напомним, прошлый сезон Соломон провел в аренде в Фулхэме, забив за Фулхэм 4 гола в 19 матчах чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что Пятов официально завершил карьеру футболиста.