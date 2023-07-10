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Пятов официально завершил карьеру футболиста

Легендарный украинский голкипер вошел в тренерский штаб Шахтера.
Сегодня, 12:10
Андрей Пятов / ФК Шахтер Донецк
Андрей Пятов / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер сообщил, что голкипер Андрей Пятов завершил карьеру.

Пресс-служба клуба проинформировала, что украинец вошел в тренерский штаб команды.

Отмечается, что 6 августа в Лондоне Пятов сыграет с Тоттенхэмом свой прощальный матч.

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Напомним, 39-летний вратарь провел в составе Шахтера 482 матча – это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

Вместе с командой он завоевал 28 трофеев – это абсолютный рекорд клуба всех времен. Выиграл 11 чемпионатов Украины, 8 раз побеждал в Кубке Украины, 6 раз поднимал Суперкубок Украины и становился обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной Украины Пятов провел 102 матча. Последний поединок в национальной команде Андрей провел против Армении (3:0) в Лиге наций.

Ранее стали известны детали возможного контракта Трубина с Интером.


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