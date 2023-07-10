Пятов официально завершил карьеру футболиста

Донецкий Шахтер сообщил, что голкипер Андрей Пятов завершил карьеру.

Пресс-служба клуба проинформировала, что украинец вошел в тренерский штаб команды.

👏 Дякуємо, Легендо! 🧡



Капітан «Шахтаря» Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу «гірників». 6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє з «Тоттенгемом» свій прощальний матч.https://t.co/SgT9qkO6uG#Shakhtar #Україна #Легенда pic.twitter.com/lrphgto5Ic — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2023

Отмечается, что 6 августа в Лондоне Пятов сыграет с Тоттенхэмом свой прощальный матч.

Читай также: Тоттенхэм вскоре подпишет вингера Шахтера

Напомним, 39-летний вратарь провел в составе Шахтера 482 матча – это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

Вместе с командой он завоевал 28 трофеев – это абсолютный рекорд клуба всех времен. Выиграл 11 чемпионатов Украины, 8 раз побеждал в Кубке Украины, 6 раз поднимал Суперкубок Украины и становился обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной Украины Пятов провел 102 матча. Последний поединок в национальной команде Андрей провел против Армении (3:0) в Лиге наций.

Ранее стали известны детали возможного контракта Трубина с Интером.