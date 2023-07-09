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Тоттенхэм вскоре подпишет вингера Шахтера

Манор Соломон переберется в стан "шпор" в качестве свободного агента.
Вчера, 22:15
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Лондонский Тоттенхэм усилит линию атаки футболистом Шахтера.

Как сообщает Фабрицио Романо, Манор Соломон, завтра, 10 июля пройдет медобследование для "шпор", а затем подпишет контракт.

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Израильский вингер переберется в столичный клуб на правах свободного агента. Детали соглашения неизвестны.

Отметим, что прошлый сезон Соломон провел в аренде в Фулхэме, забив за "дачников" 4 гола в 19 матчах чемпионата Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер тоттенхэм Манор Соломон

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