Стали известны детали возможного контракта Трубина с Интером

Миланский Интер пытается подписать вратаря Шахтера и сборной Украины Анатолия Трубина в качестве потенциальной замены Андре Онана, который близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Ранее "нерадзурри" уже достигли договоренности с представителем украинского голкипера, согласовав условия личного контракта игрока.

Как утверждает FCInterNews.it, в случае осуществления трансфера Трубин подпишет с итальянским клубом контракт на пять лет с заработной платой 1,8 миллиона евро за сезон.

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По информации источника, Интер готов заплатить 10 миллионов евро за украинского вратаря, у которого остался только год по контракту с Шахтером. В то же время "горняки" просят за своего игрока 15 миллионов евро. Тем не менее "нерадзурри" могут улучшить свое предложение, добавив бонусы или процент со следующей продажи, чтобы закрыть сделку.

Напомним, что в минувшем сезоне Трубин провел за Шахтер во всех турнирах 38 матчей, в которых пропустил 40 голов, а в 14 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Интер также планирует подписать вратаря мюнхенской Баварии Яна Зоммера.