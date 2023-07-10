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Реал продлил аренду бразильского защитника Шахтера

Также у мадридского клуба будет возможность выкупа футболиста.
Сегодня, 15:42
Винисиус Тобиас / Getty Images
Винисиус Тобиас / Getty Images

Защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас, пребывавший в прошлом сезоне в Реале на правах аренды, останется в мадридском клубе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новая арендная сделка по 19-летнему бразильцу закрыта и следующий сезон он снова проведет в стане "сливочных".

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Шахтер получит от Реала за годичную аренду своего игрока 500 тысяч евро. Также у мадридцев будет опция выкупа футболиста за 15 миллионов евро, но она не является обязательной.

Напомним, что в минувшем сезоне Винисиус Тобиас выступал за Реал Мадрид Кастилью. Всего бразилец провел 40 матчей во всех турнирах, отличившись пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал может отказаться от трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе этим летом.

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