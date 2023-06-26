Защитник, принадлежащий Шахтеру, подвергся расистским оскорблениям со стороны ребенка

Вчера, 25 июня, Реал Мадрид Кастилья встретился с Эльденсе в матче плей-офф за выход в Сегунду.

По ходу поединка с защитником "сливочных" Винисиусом Тобиасом случился неприятный эпизод. Бразилец подвергся расизму со стороны ребенка, который назвал его обезьяной.

Тобиас после поединка заявил, что он не ожидал такого.

"Самое печальное, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной.

Печально видеть, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не впервые и не во второй раз. Это происходит каждый день. Не могу передать, насколько это больно.

Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковые. Мы хотим уважения", - сказал игрок.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал договорился с Шахтером о продлении аренды Тобиаса.