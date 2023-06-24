Реал согласовал аренду легионера Шахтера

Мадридский Реал вновь арендует защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, стороны ведут переговоры, которые находятся на этапе подписания документов.

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Отмечается, что Винисиус будет представлять Реал до лета 2024 года. За этот переход мадридский клуб заплатит 500 тысяч евро и получит право выкупа футболиста за 15 млн.

Действующий контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне 18-летний бразилец провел 40 матчей за Реал Мадрид Кастилью. На его счету пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал отказывается платить огромную сумму за Мбаппе.