iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал согласовал аренду легионера Шахтера

Мадридский клуб дал второй шанс бразильскому защитнику.
Сегодня, 08:40
Винисиус Тобиас / Getty Images
Винисиус Тобиас / Getty Images

Мадридский Реал вновь арендует защитника Шахтера Винисиуса Тобиаса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, стороны ведут переговоры, которые находятся на этапе подписания документов.

Читай также: Вот так совпадение: Новичок Реала и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках

Отмечается, что Винисиус будет представлять Реал до лета 2024 года. За этот переход мадридский клуб заплатит 500 тысяч евро и получит право выкупа футболиста за 15 млн.

Действующий контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до 2026 года. 

В прошлом сезоне 18-летний бразилец провел 40 матчей за Реал Мадрид Кастилью. На его счету пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал отказывается платить огромную сумму за Мбаппе.


Статьи по теме

Стало известно, почему сорвался реванш Канело и Бивола Стало известно, почему сорвался реванш Канело и Бивола
Скалолазание на Европейских играх: полуфинал для Казбековой Скалолазание на Европейских играх: полуфинал для Казбековой
Бокс на Европейских играх: Охрей поддержала Бондарчука и одержала победу Бокс на Европейских играх: Охрей поддержала Бондарчука и одержала победу
Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: две медали и несколько выходов в финал - результаты украинцев Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: две медали и несколько выходов в финал - результаты украинцев
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс09:05
Стало известно, почему сорвался реванш Канело и Бивола
Украина08:40
Реал согласовал аренду легионера Шахтера
Олимпийские виды08:18
Скалолазание на Европейских играх: полуфинал для Казбековой
Олимпийские виды08:12
Бокс на Европейских играх: Охрей поддержала Бондарчука и одержала победу
Водные08:10
Гребля на байдарках и каноэ на Европейских играх: две медали и несколько выходов в финал - результаты украинцев
Олимпийские виды08:07
Артистическое плавание на Европейских играх: сестры Алексеевы в финале
Олимпийские виды08:05
Прыжки в воду на Европейских играх: квалификация и финал
Олимпийские виды08:03
Тхэквондо на Европейских играх: Чумаченко и Быстров вступают в игру
Олимпийские виды08:00
Настольный теннис на Европейских играх: Жмуденко и Братейко одержали победы в предварительном раунде одиночных турниров
Олимпийские виды07:57
Стрельба из лука на Европейских играх: Павлова выбила 40 десяток и выиграла квалификацию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK