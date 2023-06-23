iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал отказывается платить 250 млн евро за Мбаппе

Ситуация вокруг игрока накаляется.
Сегодня, 17:53
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Реал и ПСЖ не согласовали трансфер форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание COPE.

В стане "сливочных" следят за развитием событий вокруг возможного ухода игрока. Мадридский клуб не собирается отдавать за француза 250 млн евро.

"В спортивном отделе нет никакого соглашения. В ПСЖ есть три уровня власти, на уровне спортивного менеджмента нет соглашения", – заявил журналист Педро Мората.

Отметим, в стане парижан рассчитывают продать Килиана этим летом, чтобы выручить с трансфера хотя бы какие-то средства. Чемпион Франции будет рассматривать сумму в размере 150-200 млн евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ установил для Мбаппе дедлайн, до которого он должен определиться с будущим.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ
Месси - о конфликте с фанатами ПСЖ: Ситуация запомнилась анекдотичной Месси - о конфликте с фанатами ПСЖ: Ситуация запомнилась анекдотичной
Ливерпуль намерен переманить вундеркинда Реала Ливерпуль намерен переманить вундеркинда Реала
Еще одна звезда намерена покинуть ПСЖ Еще одна звезда намерена покинуть ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ
Олимпийские виды20:20
Шепелев стал бронзовым призером Европейских игр-2023
Европа19:55
Рафаэль Бенитес возглавил клуб испанской Ла Лиги
Европа19:51
Обновленный клубный ЧМ-2025 пройдет в США
Европа19:24
Месси - о конфликте с фанатами ПСЖ: Ситуация запомнилась анекдотичной
Олимпийские виды19:20
Карате на Европейских играх: Заплитный завоевал золотую медаль, Серегина взяла серебро
Олимпийские виды19:15
Бокс на Европейских играх: Охрей поддержала Бондарчука и одержала победу
Олимпийские виды18:55
Заплитный стал чемпионом Европейских игр-2023
Европа18:52
Ливерпуль хочет усилиться лидером атаки Ювентуса
Олимпийские виды18:45
Серегина - серебряная медалистка Европейских игр-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK