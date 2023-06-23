Реал отказывается платить 250 млн евро за Мбаппе

Реал и ПСЖ не согласовали трансфер форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание COPE.

В стане "сливочных" следят за развитием событий вокруг возможного ухода игрока. Мадридский клуб не собирается отдавать за француза 250 млн евро.

"В спортивном отделе нет никакого соглашения. В ПСЖ есть три уровня власти, на уровне спортивного менеджмента нет соглашения", – заявил журналист Педро Мората.

Отметим, в стане парижан рассчитывают продать Килиана этим летом, чтобы выручить с трансфера хотя бы какие-то средства. Чемпион Франции будет рассматривать сумму в размере 150-200 млн евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ установил для Мбаппе дедлайн, до которого он должен определиться с будущим.