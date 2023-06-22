ПСЖ установил для Мбаппе дедлайн, до которого он должен определиться с будущим

Терпение владельцев клуба все ближе к тому, чтобы иссякнуть.

Руководство французского ПСЖ давит на Килиана Мбаппе с целью склонить его к скорейшему решению о своем будущем.

Как сообщает журналист Дани Хиль, парижане установили игроку дедлайн, до которого хотят услышать готов ли он остаться в клубе. Чтобы определиться у француза есть 2-3 недели.

По информации Хиля, люди близкие к владельцу ПСЖ дали понять Килиану, что у него нет других вариантов. Он либо останется в клубе, либо будет продан летом.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал подготовил многомилионое предложение по Мбаппе.