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Реал подготовил многомиллионное предложение по Мбаппе

Француз может уже этим летом пополнить стан "сливочных".
Сегодня, 16:23
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Реал готов усилиться форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание El Chiringuito.

Парижский клуб оценил своего игрока в 200 млн евро. В свою очередь "сливочные" готовы выложить за Мбаппе не более 120 млн.

Переговоров между сторонами еще не было, но Реал не сомневается в подписании Килиана. ПСЖ придется пойти на уступки, чтобы выручить за игрока хоть какие-то деньги.

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Отметим, о трансфере может быть объявлено уже в конце июля. В СМИ считают, что этой датой станет 23 июля.

Действующий контракт француза с клубом истекает следующим летом. Футболист отказался от продления договора.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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