Реал подготовил многомиллионное предложение по Мбаппе

Француз может уже этим летом пополнить стан "сливочных".

Реал готов усилиться форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание El Chiringuito.

Парижский клуб оценил своего игрока в 200 млн евро. В свою очередь "сливочные" готовы выложить за Мбаппе не более 120 млн.

Переговоров между сторонами еще не было, но Реал не сомневается в подписании Килиана. ПСЖ придется пойти на уступки, чтобы выручить за игрока хоть какие-то деньги.

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Отметим, о трансфере может быть объявлено уже в конце июля. В СМИ считают, что этой датой станет 23 июля.

Действующий контракт француза с клубом истекает следующим летом. Футболист отказался от продления договора.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.