Вот так совпадение: Новичок Реала и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках

Теперь две семьи стали еще крепче связаны.

Новоиспеченный форвард Реала Хоселу оказывается связан семейными узами с защитником клуба Дани Карвахалем.

Испанский нападающий женат на Мелани Каньисарес с 2016 года, а ветеран мадридцев в браке с ее сестрой Дафной Каньисарес с 2022 года.

Возлюбленная Хоселу известна невероятной любовью к своим детям и не менее горячей поддержкой мужа в соцсетях, а вот супруга Карвахаля является владельцем агентства по организации свадеб и других мероприятий.

Напомним, мадридский клуб арендовал форварда у Эспаньола с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала сделал шикарное тату незаконным методом.