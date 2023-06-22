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Вот так совпадение: Новичок Реала и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках

Теперь две семьи стали еще крепче связаны.
Сегодня, 20:00
Хоселу и Карвахаль с женами / Instagram
Хоселу и Карвахаль с женами / Instagram

Новоиспеченный форвард Реала Хоселу оказывается связан семейными узами с защитником клуба Дани Карвахалем.

Испанский нападающий женат на Мелани Каньисарес с 2016 года, а ветеран мадридцев в браке с ее сестрой Дафной Каньисарес с 2022 года.

Возлюбленная Хоселу известна невероятной любовью к своим детям и не менее горячей поддержкой мужа в соцсетях, а вот супруга Карвахаля является владельцем агентства по организации свадеб и других мероприятий.

Напомним, мадридский клуб арендовал форварда у Эспаньола с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала сделал шикарное тату незаконным методом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Карвахаль Хоселу

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