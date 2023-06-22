Вот так совпадение: Новичок Реала и Карвахаль женаты на сестрах-близняшках
Теперь две семьи стали еще крепче связаны.
Новоиспеченный форвард Реала Хоселу оказывается связан семейными узами с защитником клуба Дани Карвахалем.
Испанский нападающий женат на Мелани Каньисарес с 2016 года, а ветеран мадридцев в браке с ее сестрой Дафной Каньисарес с 2022 года.
Возлюбленная Хоселу известна невероятной любовью к своим детям и не менее горячей поддержкой мужа в соцсетях, а вот супруга Карвахаля является владельцем агентства по организации свадеб и других мероприятий.
Напомним, мадридский клуб арендовал форварда у Эспаньола с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что нападающий Реала сделал шикарное тату незаконным методом.