Нападающий Реала сделал шикарное тату незаконным методом

Мариано Диас обратися специалисту, который делает татуировки во время того, как клиент под наркозом.

Нападающий Реала Мариано Диас станет свободным агентом по окончанию контракта, который истекает в конце июня.

Во время начатого межсезонья форвард решил воспользоваться услугами тату-мастера Хоакин Ганги. Специалист известен тем, что делает татуировки, когда его клиенты находятся под наркозом.

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Диас отправился в США, чтобы сделать там тату, ведь в Испании это запрещено.

На кадрах видно, как шесть мастеров делают татуировку доминиканцу на ноге, когда он лежит на столе. Процедура абсолютно безболезненная и длилась несколько часов.

В январе текущего года Диас уже делал тату подобным образом - на спине.

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Отметим, что услугами мастера пользуются Дрейк, Канело, Леброн Джеймс и Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет документальный фильм о футболисте Реала.