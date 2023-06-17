Нападающий Реала сделал шикарное тату незаконным методом
Нападающий Реала Мариано Диас станет свободным агентом по окончанию контракта, который истекает в конце июня.
Во время начатого межсезонья форвард решил воспользоваться услугами тату-мастера Хоакин Ганги. Специалист известен тем, что делает татуировки, когда его клиенты находятся под наркозом.
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Диас отправился в США, чтобы сделать там тату, ведь в Испании это запрещено.
На кадрах видно, как шесть мастеров делают татуировку доминиканцу на ноге, когда он лежит на столе. Процедура абсолютно безболезненная и длилась несколько часов.
В январе текущего года Диас уже делал тату подобным образом - на спине.
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Отметим, что услугами мастера пользуются Дрейк, Канело, Леброн Джеймс и Карлос Алькарас.
Ранее сообщалось, что Netflix снимет документальный фильм о футболисте Реала.