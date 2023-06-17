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Нападающий Реала сделал шикарное тату незаконным методом

Мариано Диас обратися специалисту, который делает татуировки во время того, как клиент под наркозом.
Сегодня, 13:00
Мариано Диас / Getty Images
Мариано Диас / Getty Images

Нападающий Реала Мариано Диас станет свободным агентом по окончанию контракта, который истекает в конце июня.

Во время начатого межсезонья форвард решил воспользоваться услугами тату-мастера Хоакин Ганги. Специалист известен тем, что делает татуировки, когда его клиенты находятся под наркозом.

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Диас отправился в США, чтобы сделать там тату, ведь в Испании это запрещено.

На кадрах видно, как шесть мастеров делают татуировку доминиканцу на ноге, когда он лежит на столе. Процедура абсолютно безболезненная и длилась несколько часов.

В январе текущего года Диас уже делал тату подобным образом - на спине.

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Отметим, что услугами мастера пользуются Дрейк, Канело, Леброн Джеймс и Карлос Алькарас.

Ранее сообщалось, что Netflix снимет документальный фильм о футболисте Реала.


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