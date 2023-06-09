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Хавбек Динамо похвастался патриотическим тату

Николай Шапаренко обновил свой имидж.
Сегодня, 17:59
Николай Шапаренко / FC Dynamo Kyiv
Николай Шапаренко / FC Dynamo Kyiv

Хавбек Динамо Николай Шапаренко обновил свой имидж, набив патриотическое тату.

Об этом рассказал сам украинец, репостнув пост своего тату-мастера. На ноге футболиста теперь красуется герб нашей страны.

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Стоит отметить, что это не единственная татуировка, которая теперь останется на теле игрока. Также он набил на своей руке ангела.

Напомним, что полузащитник пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок, полученного в начале сентября. Николай смог восстановиться только лишь к концу УПЛ, сыграв всего 5 матчей и отдав два ассиста..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Николай Шапаренко

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