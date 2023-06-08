Защитник Динамо: Морально это был один из самых сложных сезонов для меня

Томаш Кендзера подвел итоги кампании, часть которой он провел в воюющей стране.

Томаш Кендзера рассказал, как он чувствовал себя, играя в стране, где идет полномасштабная война.

По словам поляка, в таких условиях трудно думать о футболе.

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"Мы играли без болельщиков. Если была угроза ракетных атак, матч прерывался. На стадионах были специальные комнаты, где мы ждали сигнала, что можно продолжать игру

Морально это был один из самых сложных сезонов для меня. Тяжело тренироваться, когда в стране идет война.

Я решил, что мне нужно сменить среду, чтобы сконцентрироваться на футболе", - сказал Кендзера.

Напомним, что вторую часть сезона футболист провел в составе греческого ПАОКа на правах аренды.