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Молодая звезда Динамо стала 50-м игроком киевлян, которого удаляли в рамках чемпионата

Максим Дячук отметился историческим достижением.
Сегодня, 18:21

19-летний защитник Динамо Киев Максим Дячук стал 50-м в истории игроком столичного клуба, который был удален с поля. 

Напомним, в рамках последнего тура УПЛ киевское Динамо приезжало в гости к Металлисту 1925. Встреча закончилась со счетом 1:1 во многом благодаря раннему удалению Дячука. 

Первым динамовцем, который получил красную карточку в рамках чемпионата Украины, стал Александр Шовковский 19 июня 1995 года. 

А вот лидером по количеству удалений среди игроков столичного клуба является капитан команды Сергей Сидорчук. На счету хавбека четыре красные карточки. 

Интересно, что на втором месте расположился бывший лидер команды Андрей Ярмоленко с тремя удалениями, а далее идет целая группа игроков с двумя красными карточками. 

Напомним, что ранее сборная Украины по футболу наконец получила нового главного тренера.


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