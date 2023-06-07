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Ребров - главный тренер сборной Украины

Легенда украинского футбола возглавила национальную сборную.
Сегодня, 12:16
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Украинская ассоциация футбола объявила, что Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины.

На этом посту он заменит Руслана Ротаня, который исполнял обязанности главного тренера после того, как закончился контракт у Александра Петракова.

Источник: скриншот

Напомним, что недавно после проигранного финала кубка лиги ОАЭ Ребров объявил о своем уходе из Аль-Айна, в котором он работал с июня 2021 года.

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В свой первый же сезон в качестве тренера Аль-Айна украинский специалист привел команду к победе в национальном чемпионате, а также стал обладателем ранее упомянутого кубка лиги ОАЭ.

Список главных тренеров сборной Украины по футболу:

  • Виктор Прокопенко (29.04.1992 - 26.08.1992, 3 матча)
  • Николай Павлов (27.10.1992 - 29.10.1992, 08.09.1994 - 14.09.1994, 3 матча)
  • Олег Базилевич (01.01.1993 - 08.09.1994, 11 матчей)
  • Йожеф Сабо (01.10.1994 - 31.12.1994, 01.01.1996 - 31.12.1999, 34 матча)
  • Анатолий Коньков (01.01.1995 - 31.12.1995, 7 матчей)
  • Валерий Лобановский (01.01.2000 - 15.11.2001, 18 матчей)
  • Леонид Буряк (14.12.2001 - 01.11.2003, 19 матчей)
  • Олег Блохин (01.11.2003 - 06.12.2007, 21.04.2011 - 06.10.2012, 63 матча)
  • Алексей Михайличенко (11.01.2008 - 31.12.2009, 21 матч)
  • Мирон Маркевич (01.02.2010 - 21.08.2010, 4 матча)
  • Юрий Калитвинцев (25.08.2010 - 21.04.2011, 8 матчей)
  • Андрей Баль (06.10.2012 - 17.10.2012, 2 матча)
  • Александр Заваров (18.10.2012 - 25.12.2012, 1 матч)
  • Михаил Фоменко (26.12.2012 - 30.06.2016, 37 матчей)
  • Андрей Шевченко (15.07.2016 - 01.08.2021, 52 матча)
  • Александр Петраков (18.09.2021 - 31.12.2022, 15 матчей)
  • Руслан Ротань (28.02.2023 - 26.03.2023, 1 матч).

Первым соперником Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины станет сборная Германии. Юбилейный матч для немецкой национальной команды пройдет 12 июня в Бремене.

Затем в рамках отбора на ЧЕ-2024 "желто-синие" сыграют со сборными Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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