Netflix снимет документальный фильм о футболисте Реала

Однако, киноленту удастся увидеть не скоро.

Netflix объявил, что на их платформе в будущем выйдет документальный фильм о Винисиусе Жуниоре.

Точная дата выхода киноленты пока неизвестна, однако, она будет доступна к просмотру в 2025 году.

Также в своем твиттере стриминговый сервис поделился несколькими кадрами из будущего фильма.

⚽️ Últimas noticias ⚽️ En 2025 llega el documental sobre Vini Jr, uno de los nombres más grandes del fútbol mundial. pic.twitter.com/TD51Gk58Jt — Netflix España (@NetflixES) June 13, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус получит легендарный номер в Реале.