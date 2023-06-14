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Netflix снимет документальный фильм о футболисте Реала

Однако, киноленту удастся увидеть не скоро.
Сегодня, 00:49
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Netflix объявил, что на их платформе в будущем выйдет документальный фильм о Винисиусе Жуниоре.

Точная дата выхода киноленты пока неизвестна, однако, она будет доступна к просмотру в 2025 году.

Также в своем твиттере стриминговый сервис поделился несколькими кадрами из будущего фильма.

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус получит легендарный номер в Реале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор Netflix

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