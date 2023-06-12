По стопам легенд: Винисиус получит новый номер в Реале
Бразилец будет играть с семеркой на спине.
У бразильского вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора в новом сезоне будет новый номер.
Как сообщает пресс-служба "сливочных", футболист будет играть с семеркой на спине. Ранее там красовалось число 20.
2️⃣0️⃣ 👉 7️⃣— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 12, 2023
🇧🇷 @vinijr #RealFootball pic.twitter.com/1IcSwkmYcw
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Старый номер бразильца возьмет новичок столичного клуба левый защитник Фран Гарсия
Стоит отметить, что ранее под седьмым номером играли такие футболисты, как: Криштиану Роналду и Рауль. Последним его обладателем был бельгиец Эден Азар.