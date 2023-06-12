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По стопам легенд: Винисиус получит новый номер в Реале

Бразилец будет играть с семеркой на спине.
Сегодня, 15:01
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

У бразильского вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора в новом сезоне будет новый номер.

Как сообщает пресс-служба "сливочных", футболист будет играть с семеркой на спине. Ранее там красовалось число 20.

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Старый номер бразильца возьмет новичок столичного клуба левый защитник Фран Гарсия

Стоит отметить, что ранее под седьмым номером играли такие футболисты, как: Криштиану Роналду и Рауль. Последним его обладателем был бельгиец Эден Азар.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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