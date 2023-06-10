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Футбол

Это расизм? Винисиуса "забыли" представить на финале НБА

Именитые футболисты посетили баскетбольный матч, однако не обошлось без конфуза.
Сегодня, 10:00
Неймар и Винисиус Жуниор / Getty Images
Неймар и Винисиус Жуниор / Getty Images

В ночь с пятницы на субботу состоялся четвертый матч финальной серии НБА, в котором сыграли Денвер и Майами.

На баскетбольном поединке присутствовали звезды футбола, которые уже наслаждаются отдыхом.

Во время представления игроков случился конфуз, а именно: официальный транслятор показал игрока Ювентуса Поля Погба и футболиста ПСЖ Неймара.

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Примечательно, что рядом с бразильцем сидел Винисиус Жуниор из Реала, которого решили не представлять.

Напомним, что в концовке чемпионата Испании Винисиус Жуниор оказался в центре скандала. В выездной игре против Валенсии фанаты домашней команды оскорбляли на почве расизма, в результате чего случился большой скандал.

Ранее сообщалось, что в Бразилии приняли "закон Винисиуса", который был введен после расистского скандала.

 


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