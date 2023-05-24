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Полиция арестовала семь человек по двум инцидентам, связанных с Винисиусом

Продолжается история, которая началась еще в январе.
Сегодня, 00:30
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Семь человек были арестованы в связи с двумя отдельными расистскими инцидентами с участием вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора, сообщает ESPN.

Три ареста были связаны с расистскими оскорблениями в адрес бразильца во время недавней встречи "сливочных" с Валенсией (0:1).

Четыре ареста в Мадриде связаны с повешением кукли в футболке Винисиуса на мосту возле тренировочной базы королевского клуба в январе.

Скандал во время матча Ла Лиги вызвал глобальный протест, особенно в Бразилии, где политики, в том числе президент Луис Инасиу Лула да Силва, игроки и клубы выступили в поддержку Жуниора, критикуя расизм в испанском футболе.

К тому же, в понедельник, 22 мая, в знак солидарности с игроком на знаменитой статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро на час выключили свет.

Инцидент на мосту произошел в январе перед матчем кубка Испании, в котором Реал обыграл Атлетико (3:1). Вместе с куклой был вывешен баннер со словами "Мадрид ненавидит Реал" — лозунг, связанный с определенной группой ультрас "матрасников", которые назвали этот инцидент "отвратительным" и "неприемлемым".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор

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