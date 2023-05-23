В Бразилии поддержали Винисиуса, отключив огни на статуе Христа-Искупителя

В Бразилии провели масштбаную акцию, посвященную проблемам расизма и, в частности, Винисиусу Жуниору.

Напомним, что в Испании с новой вспыхнул расистский скандал с участием вингера мадридского Реала, что в родной Бразилии игрока поддержали серьезной акцией.

22 мая в 18:00 по местному времени все огни на занменитой статуе Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были выключены на один час.

Организаторы акции назвали отключение огней статуи "символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с игроком и всеми теми, кто страдает от предрассудков по всему миру".

Немного позднее на акцию обратил внимание и сам Винисиус, который посвятил ей пост в социальных сетях.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

"Черная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу, прежде всего, вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу.

Я очень ценю весь поток любви и поддержки, который я получил за последние несколько месяцев. Как в Бразилии, так и по всему миру. Я точно знаю, кто есть кто. Рассчитывайте на меня, потому что хороших людей большинство, и я не сдамся.

У меня есть цель в жизни, и если мне придется страдать все больше и больше, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными ситуациями, я готов", – нпапсал Винисиус.

Ранее, напомним, мэр Рио-де-Жанейро вступился за игрока, раскритиковав главу Ла Лиги.