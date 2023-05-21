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Винисиус: Чемпионат, который раньше принадлежал Роналду и Месси, сейчас принадлежит расистам

Бразилец заявил, что сейчас Испания в мире имеет имидж расистской страны.
Вчера, 23:39
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Матч 35-го тура испанской Ла Лиги между Валенсией и мадридским Реалом (1:0) был омрачен расистским скандалом.

Как заявили представители королевского клуба, начиная с самых первых минут встречи расистским оскорблениям подвергался Винисиус Жуниор.

Это уже далеко не первый случай, когда "бланкос" и сам бразилец жалуются на расизм. 22-летний вингер в своих социальных сетях опубликовал пост, в котором выразил разочарованием бездействием со стороны руководителей чемпионата Испании.

"Это был не первый раз, не второй и не третий. Расизм в Ла Лиге - это нормально. Руководители турнира считают это нормальным, федерация и оппоненты его стимулируют".

"Мне так жаль. Чемпионат, который когда-то принадлежал Рональдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Прекрасная нация, которая меня встретила и которую я люблю, но которая приняла решение экспортировать в мир имидж расистской страны".

"Жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов. И, к сожалению, при всем, что происходит еженедельно, я никак не могу защититься. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Хоть для этого и далеко придется идти".

Напомним, что Реал повторил свою антирекордную серию, потерпев уже четвертое поражение на выезде подряд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор

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