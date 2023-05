Реал повторил антирекордную серию выездных поражений в 21-м веке

Мадридский Реал в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги на выезде уступил Валенсии со счетом 0:1.

Эта победа не только практически обезопасила "летучих мышей" от вылета из элитного дивизиона, а еще и позволила "бланкос" повторить одну неудачную серию.

Как сообщает Opta, поражение от Валенсии стало для Реала уже четвертым выездным подряд во всех турнирах. Ранее команда Карло Анчелотти уступила Жироне (2:4), Реал Сосьедаду (0:2) и Манчестер Сити (0:4).

По информации источника, королевский клуб потерпел на выезде четвертое поражение подряд лишь третий раз в 21-м веке.

В феврале 2002 года Реал проиграл четыре матча подряд под руководством Висенте Дель Боске, а в октябре 2018 года эта же серия повторилась уже при Хулене Лопетеги.

