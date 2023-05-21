iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал повторил антирекордную серию выездных поражений в 21-м веке

В предпоследнем туре чемпионата Испании королевский клуб сможет либо прервать данную серию, либо ее обновить.
Вчера, 22:44
Валенсия - Реал / Getty Images
Валенсия - Реал / Getty Images

Мадридский Реал в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги на выезде уступил Валенсии со счетом 0:1.

Эта победа не только практически обезопасила "летучих мышей" от вылета из элитного дивизиона, а еще и позволила "бланкос" повторить одну неудачную серию.

Как сообщает Opta, поражение от Валенсии стало для Реала уже четвертым выездным подряд во всех турнирах. Ранее команда Карло Анчелотти уступила Жироне (2:4), Реал Сосьедаду (0:2) и Манчестер Сити (0:4).

По информации источника, королевский клуб потерпел на выезде четвертое поражение подряд лишь третий раз в 21-м веке.

В феврале 2002 года Реал проиграл четыре матча подряд под руководством Висенте Дель Боске, а в октябре 2018 года эта же серия повторилась уже при Хулене Лопетеги.

Читай также: Левандовски - о видео Барселоны для русских фанатов: Клуб собирается принять меры

Из-за этого проигрыша Реал не смог вернуть себе второе место в таблице Ла Лиги, пропустив вперед своих соседей из Атлетико. За три тура до финиша две мадридские команды разделяет всего одно очко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Реал Мадрид Ла Лига

Статьи по теме

Винисиус: Чемпионат, который раньше принадлежал Роналду и Месси, сейчас принадлежит расистам Винисиус: Чемпионат, который раньше принадлежал Роналду и Месси, сейчас принадлежит расистам
Финал четырех Евролиги: Реал обыграл в финале Олимпиакос, Монако выиграло "бронзу" Финал четырех Евролиги: Реал обыграл в финале Олимпиакос, Монако выиграло "бронзу"
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
"Приглашаем сыграть на нашем стадионе": Десна отреагировала на скандал с участием Барселоны "Приглашаем сыграть на нашем стадионе": Десна отреагировала на скандал с участием Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Vitality встретятся с GamerLegion в финале
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:39
Европа23:39
Винисиус: Чемпионат, который раньше принадлежал Роналду и Месси, сейчас принадлежит расистам
Европа23:03
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Европа22:52
"Приглашаем сыграть на нашем стадионе": Десна отреагировала на скандал с участием Барселоны
Европа22:44
Реал повторил антирекордную серию выездных поражений в 21-м веке
Европа22:25
"Это разрушенное здание тоже часть победы?": Днепр-1 обратился к игрокам Барселоны
Еврокубки22:22
Финал четырех Евролиги: Реал обыграл в финале Олимпиакос, Монако выиграло "бронзу"
Еврокубки22:15
Реал - чемпион Евролиги сезона-2022/23
Теннис21:57
Екатерина Байндль уступила Маяр Шериф
Европа21:34
Интер уступил немотивированному Наполи, сохранив интригу в борьбе за место в Лиге чемпионов
Европа21:32
Холанд охарактеризовал свой дебютный сезон в Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK